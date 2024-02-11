Невеликий дощ на заході й півночі. Попереджають про туман: погода на завтра

"Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, в більшості західних, північних, вночі і південних та центральних областей без істотних опадів", - пише пресслужба.

Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер очікується переважно південний, 7-12 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від +4 до +8 вночі й від +11 до +14 вдень;

на півночі коливатиметься від +2 до +5 вночі й від +7 до +10 вдень;

на півдні коливатиметься від +6 до +11 вночі й від +11 до +16 вдень;

на сході коливатиметься від +1 до +9 вночі й від +8 до +13 вдень.

Фото: погода на 12 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від +2 до +7, а вдень від +7 до +12. Тим часом у Києві вночі від +3 до +5 й вдень від +8 до +10.

Попередження про негоду

"До кінця доби 11 лютого, вночі та вранці 12 лютого у північних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності", - пише пресслужба.

Фото: попередження про негоду (facebook.com/UkrHMC)