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Дождь на западе и севере. Предупреждают о тумане: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 12 февраля, ожидаются небольшие дожди в большинстве западных, а также северных областях. Также предупреждают о тумане ночью и утром.

"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, в большинстве западных, северных, ночью и южных и центральных областей без существенных осадков", - пишет пресс-служба.

Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, на дорогах местами гололедица.
Ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с.
Температура:

  • на западе будет колебаться от +4 до +8 ночью и от +11 до +14 днем;
  • на севере будет колебаться от +2 до +5 ночью и от +7 до +10 днем;
  • на юге будет колебаться от +6 до +11 ночью и от +11 до +16 днем;
  • на востоке будет колебаться от +1 до +9 ночью и от +8 до +13 днем.

Фото: погода на 12 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +2 до +7, а днем от +7 до +12. Тем временем в Киеве ночью от +3 до +5 и днем от +8 до +10. 

Предупреждение о непогоде

"До конца суток 11 февраля, ночью и утром 12 февраля в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м, І уровень опасности", - пишет пресс-служба.

Фото: предупреждение о непогоде (facebook.com/UkrHMC)

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