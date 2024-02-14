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Невелика проблема. Сольський заявив, що Україна готова до додаткових перевірок зерна в Польщі

Фото: міністр аграрної політики Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна не проти додаткових перевірок зерна в Польщі, що прямує транзитом в інші країни.

Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", - заявив він. 

За словами міністра, через Польщу експортується невеликий обсяг зерна, оскільки 90% українських фермерів віддають перевагу експорту через "зернові коридори" вже декілька місяців поспіль. 

Сольський додав, шо українська сторона веде постійні переговори з Польщею на різних рівнях щодо ситуації з перевезенням зерна. 

"Ми намагаємось допомагати нашим партнерам вирішити це питання. При цьому рішуче засуджуємо провокації, які ми бачили на кордон", - заявив він. 

Скандал на українсько-польському кордоні

11 лютого польські фермери під час блокади кордону з Україною зупинили три українські вантажівки та висипали з них частину зерна, яке везли на експорт. На інцидент вже відреагувала українська сторона, звернувшись до поліції й закликавши притягнути причетних до відповідальності.

Окружна прокуратура міста Хелм (Польща) почала розслідування за фактом скидання зерна з українських вантажівок на кордоні з Україною. Розслідування ведеться за фактом знищення майна та порушення митної безпеки.

Детальніше про скандал на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявляв, що українське зерно, яке йде транзитом через територію Польщі, має бути перевірене.

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Микола СольськийВійна Росії проти УкраїниПольщазерновий коридор