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Невдоволення росіян зростає: Зеленський показав документи, які потрапляють на стіл Путіну

12:45 14.06.2026 Нд
2 хв
Що у секретних звітах?
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Українська розвідка здобула секретні документи, які потрапляють на стіл російському диктатору Володимиру Путіну. Зокрема, йдеться про рейтинг глави Кремля і невдоворння росіян його діями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Були доповіді наших розвідок за результатами роботи щодо оцінки внутрішньої російської ситуації і здобуття документів, які потрапляють на стіл керівнику Росії. Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки", - розповів Зеленський.

Зокрема, згідно звітам, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжать неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити і цей показник "не вийде на плато" до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори.

Щодо показника підтримки російської правлячої партії фіксується стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно більших фальсифікацій.

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Розвідки доповідають також і про суттєве зростання протестних настроїв в російських регіонах.

"Вважаємо, що у цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково", - зазначив президент.

Фото: Зеленський показав документи, які потрапляють на стіл Путіну (t.me/V_Zelenskiy_official)

Він наголосив, що цілком справедливий тиск на Росію за цю війну триватиме і буде збільшуватися.

"Отже, на вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками. На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, прозвучали тільки слова про продовження його війни", - додав Зеленський.

За його словам, внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному: у тому, що мир потрібен.

"Україна пропонує домовлятись про достойний мир. Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії - з тим, хто не буде закриватись від реальності", - зазначив президент.

Рейтинг Путіна

Нагадаємо, рейтинг схвалення дій російського диктатора Володимира Путіна серед росіян за даними проурядового ВЦИОМ впав до мінімуму від початку повномасштабної війни проти України.

Серед причин - блокування Telegram, обмеження мобільного інтернету, зростання цін і втома росіян від війни.

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