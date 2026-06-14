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Недовольство россиян растет: Зеленский показал документы, которые попадают на стол Путину

12:45 14.06.2026 Вс
2 мин
Что в секретных отчетах?
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украинская разведка получила секретные документы, которые попадают на стол российскому диктатору Владимиру Путину. В частности, речь идет о рейтинге главы Кремля и недовольстве россиян его действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Были доклады наших разведок по результатам работы по оценке внутренней российской ситуации и получения документов, которые попадают на стол руководителю России. Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы", - рассказал Зеленский.

В частности, согласно отчетам, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным продолжат неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель "не выйдет на плато" до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы.

По показателю поддержки российской правящей партии фиксируется устойчивая тенденция к падению, что означает необходимость значительно больших фальсификаций.

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Разведки докладывают также и о существенном росте протестных настроений в российских регионах.

"Считаем, что в этих отчетах еще и не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не повлиять на ситуацию в России дополнительно", - отметил президент.

Фото: Зеленский показал документы, которые попадают на стол Путину (t.me/V_Zelenskiy_official)

Он подчеркнул, что вполне справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и будет увеличиваться.

"Итак, на сентябрь Путин выйдет с еще более худшими показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения мира, которые были нами сделаны, прозвучали только слова о продолжении его войны", - добавил Зеленский.

По его словам, внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном: в том, что мир нужен.

"Украина предлагает договариваться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России - с тем, кто не будет закрываться от реальности", - отметил президент.

Рейтинг Путина

Напомним, рейтинг одобрения действий российского диктатора Владимира Путина среди россиян по данным проправительственного ВЦИОМ упал до минимума с начала полномасштабной войны против Украины.

Среди причин - блокировка Telegram, ограничение мобильного интернета, рост цен и усталость россиян от войны.

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