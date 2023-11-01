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Невдалий штурм. Під Куп'янськом два російські танки підірвалися на власних мінах (відео)

Середа 01 листопада 2023 12:46
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Невдалий штурм. Під Куп'янськом два російські танки підірвалися на власних мінах (відео) Фото: українські військові керують дроном(facebook.com/usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

На Куп'янському напрямку два російські танки Т-72 намагалися штурмувати позиції ЗСУ, однак по дорозі підірвалися на власних мінах. Прикордонники за допомогою дронів-камікадзе "добили" ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Вибуховий техно-сервіс танка від прикордонників. Штурм наших позицій на Куп’янському напрямку закінчився для двох ворожих танків Т-72 невдало", - йдеться в дописі під відео.

Як зазначають у ДПСУ, підірвавшись на своїх же мінах, один з танків одразу вибухнув, інший - лише "роззувся".

"Дрони-камікадзе, відправлені бійцями "Сталевого кордону", терміново вилетіли й надали йому невідкладну "допомогу", - додали прикордонники.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, запеклі бої продовжуються точитися у районі Авдіївки, яку намагаються оточити окупанти. Попри це, наші військові мають успіхи під Бахмутом.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжували наступальні операції на південь від Бахмута та в західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 1 листопада, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 301 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 БПЛА та 30 ББМ.

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