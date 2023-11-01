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Неудачный штурм. Под Купянском два российских танка подорвались на собственных минах (видео)

Среда 01 ноября 2023 12:46
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Неудачный штурм. Под Купянском два российских танка подорвались на собственных минах (видео) Фото: украинские военные управляют дроном (facebook.com/usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

На Купянском направлении два российских танка Т-72 пытались штурмовать позиции ВСУ, однако по дороге подорвались на собственных минах. Пограничники с помощью дронов-камикадзе "добили" вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Взрывной техно-сервис танка от пограничников. Штурм наших позиций на Купянском направлении закончился для двух вражеских танков Т-72 неудачно", - говорится в сообщении под видео.

Как отмечают в ГПСУ, подорвавшись на своих же минах, один из танков сразу взорвался, другой - только "разулся".

"Дроны-камикадзе, отправленные бойцами "Стальной границы", срочно вылетели и оказали ему неотложную "помощь", - добавили пограничники.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ожесточенные бои продолжаются в районе Авдеевки, которую пытаются окружить оккупанты. Несмотря на это, наши военные имеют успехи под Бахмутом.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжали наступательные операции к югу от Бахмута и в западной части Запорожской области, но не достигли каких-либо подтвержденных успехов.

Потери России в войне в Украине на среду, 1 ноября, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 301 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 БПЛА и 30 ББМ.

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