Невдалі дні та нові починання: що обіцяє гороскоп на тиждень і як не втратити своє щастя

25 серпня

До 16:53, розповіла астролог, сприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні, нових знайомств, укладання угод, початку подорожей, пригод.

"З 17:09 до 19:04 Місяць буде у руйнівному градусі Терезів️. У Терезах цей градус дає подвійну характеристику: руйнування та відновлення. Можлива велика небезпека через невміння відрізняти поняття добра та зла", - попередила Соловйова.

26 серпня

"Останній найсприятливіший день місяця для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі", - попередила астролог.

Також вона рекомендує фізичні навантаження, прогулянки пішки, очисні практики організму.

27 серпня

Цього дня астролог радить утриматися від серйозних справ, також не варто планувати операції, зміни зачіски. Варто утриматися від пліток, несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування сварок та дезінформації.

27 серпня Місяць з 05:06 до 24:00 буде без курсу. Таке положення прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

І це, нагадала астролог, може сигналізувати про те, що звичайний перебіг справ може погіршитися. Існує ризик помилок, неуважних вчинків.

28 серпня

"Сприятливий період для нових справ і важливих рішень. Але несприятливий період для стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Період пов'язаний з читанням і навчанням", - розповіла експерт.

"Це сприятливий час для тих, хто пов'язаний з культурою, освітою, подорожами, нерухомістю, значними капіталами. Якщо ваш бізнес пов'язаний з юриспруденцією, подорожами, освітою та наукою, то у вас можуть з’явитись шанси на покращення ситуації", - додала вона.

Добре наводити лад вдома, приймати гостей. Приділіть увагу дітям, зустріньтесь з друзями.

29 серпня

"Окрім періоду з 16:49 до 18:49 за київським часом сприятливий період для нових справ і важливих рішень, ведення бізнесу, оформлення угод, пошуку нових партнерів, зачаття дитини. З’являється ідеальна можливість аби насолодитися тим, що вам найбільше до вподоби", - радить астролог.

Несприятливий період для стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Треба бути уважними, оскільки можливі шахрайство та обман.

29 серпня з 16:49 до 18:49 Місяць буде у руйнівному градусі Скорпіону.

"У Скорпіоні цей градус несе руйнування психічної природи, песимізм, душевний надлом, запальність, скупість, руйнацію здоров'я, катастрофи, жадібність, ризики", - пояснила експерт.

30 серпня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, оформлення шлюбу, різкого розриву відносин з людьми", - попередила Соловйова.

Астролог радить дотримуватися дієти. За її словами, цього дня можна захищатись і звільнятись від пристрітів.

31 серпня

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дозвілля з дітьми, різноманітних розважальних і азартних ігор, виступів перед аудиторією, романтичних пригод. Після 15:37 за київським часом - стресовий період, критичний день, енергетика доби негативно впливає на людину", - розповіла астролог.

Уважно ставтесь до інформації, яку отримуєте. Можливі невдачі, трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції. Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею. Пробачайте тих, хто вас образив. Добре у цей день примиритися з кимось, робити подарунки, проявити милосердя.