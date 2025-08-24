ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Венера у Леві подарує незабутній початок осені: ці знаки Зодіаку вхоплять успіх за хвіст

Неділя 24 серпня 2025 21:13
UA EN RU
Венера у Леві подарує незабутній початок осені: ці знаки Зодіаку вхоплять успіх за хвіст Гороскоп на початок осені (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Вже 25 серпня Венера опиниться в особливому положенні, яке вплине на життя багатьох знаків Зодіаку. Комусь вона подарує шанс вхопити за хвоста птаха щастя, а кому слід бути обережними.

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова назвала головних щасливчиків та сказала, до чого готуватися.

Яким знакам Зодіаку дуже пощастить

"25 серпня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Лева", - розповіла астролог.

Венера перебуватиме в п’ятому знаку Зодіаку до 19 вересня 2025 року. І це, зазначила Соловйова, нейтральне положення для цієї планети.

Позитивний вплив у період з 25 серпня по 19 вересня відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Лев
  • Овен
  • Стрілець
  • Близнюки
  • Терези.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

  • Водоліям
  • Тельцям
  • Скорпіонам.

"У цей період можуть перейти в нову площину ситуації, які стосуються дітей, романтичних стосунків, хобі, творчості, азарту, публічних виступів, шоу-бізнесу, предметів розкошів, лідерських і керівних посад", - нагадала астролог.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, взаємовідносинами, косметологією та пластичною хірургією, індустрією краси, різноманітним мистецтвом, особливо живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством", додала вона.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Астрологія
Новини
ЗСУ звільнили відразу три села на Донбасі: Сирський розповів деталі
ЗСУ звільнили відразу три села на Донбасі: Сирський розповів деталі
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"