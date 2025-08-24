Венера у Леві подарує незабутній початок осені: ці знаки Зодіаку вхоплять успіх за хвіст

Вже 25 серпня Венера опиниться в особливому положенні, яке вплине на життя багатьох знаків Зодіаку. Комусь вона подарує шанс вхопити за хвоста птаха щастя, а кому слід бути обережними.

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова назвала головних щасливчиків та сказала, до чого готуватися.

Яким знакам Зодіаку дуже пощастить

"25 серпня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Лева", - розповіла астролог.

Венера перебуватиме в п’ятому знаку Зодіаку до 19 вересня 2025 року. І це, зазначила Соловйова, нейтральне положення для цієї планети.

Позитивний вплив у період з 25 серпня по 19 вересня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Лев

Овен

Стрілець

Близнюки

Терези.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Водоліям

Тельцям

Скорпіонам.

"У цей період можуть перейти в нову площину ситуації, які стосуються дітей, романтичних стосунків, хобі, творчості, азарту, публічних виступів, шоу-бізнесу, предметів розкошів, лідерських і керівних посад", - нагадала астролог.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, взаємовідносинами, косметологією та пластичною хірургією, індустрією краси, різноманітним мистецтвом, особливо живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством", додала вона.