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Невдала спроба форсування: прикордонники показали стримування противника біля Вовчанську

Фото: прикордонники показали відео знищення противника біля Вовчанську (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонники відбили чергову атаку піхоти ворога біля Вовчанська. Відповідне відео вони розмістили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначається у повідомленні, прикордонна аеророзвідка виявила переміщення піхоти загарбників. Українські захисники з позицій відкрили по ворожих силах вогонь із кулеметів.

"Один окупант "доатакувався" вже в річці, на дні якої так і лишився", - зазначили в ДПСУ.

Робота українських захисників у Вовчанську

Вчора повідомлялось, що українські захисники знищили у Вовчанську ворожий танк Т-72.

Нещодавно українські воїни показали "зачистку" Вовчанська від ворожих солдатів.

Крім того, українські прикордонники показали знищення ворожої замаскованої БМП окупантів в околицях міста.

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