Українські прикордонники знищили замасковану ворожу БМП в околицях Вовчанська (відео)

Українські прикордонники знищили ворожу замасковану бойову машину піхоти (БМП) окупантів в околицях Вовчанська. Результатом своєї роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як йдеться у повідомленні, уразили ворожу техніку прикордонники бригади "Сталевий кордон". Згідно із відео, в околицях Вовчанська Харківської області окупанти розмістили свою БМП, попередньо замаскувавши її. Втім старання загарбників приховати свої потужності виявились марними. Українські прикордонники вразили техніку прицільним вогнем.