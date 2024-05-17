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Українські прикордонники знищили замасковану ворожу БМП в околицях Вовчанська (відео)

Вовчанськ, П'ятниця 17 травня 2024 11:24
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Українські прикордонники знищили замасковану ворожу БМП в околицях Вовчанська (відео) Фото: прикордонники знищили у Вовчанську ворожу БМП (ілюстративне фото mil.ru)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники знищили ворожу замасковану бойову машину піхоти (БМП) окупантів в околицях Вовчанська. Результатом своєї роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як йдеться у повідомленні, уразили ворожу техніку прикордонники бригади "Сталевий кордон".

Згідно із відео, в околицях Вовчанська Харківської області окупанти розмістили свою БМП, попередньо замаскувавши її. Втім старання загарбників приховати свої потужності виявились марними. Українські прикордонники вразили техніку прицільним вогнем.

Робота українських захисників у Вовчанську

Вчора ми повідомляли, що українські захисники знищили у вовчанську ворожий танк Т-72 та показали результати роботи на відео.

Також українські воїни напередодні показали "зачистку" Вовчанська від ворожих солдатів.

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