Українські прикордонники знищили замасковану ворожу БМП в околицях Вовчанська (відео)
Українські прикордонники знищили ворожу замасковану бойову машину піхоти (БМП) окупантів в околицях Вовчанська. Результатом своєї роботи вони поділились у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
Як йдеться у повідомленні, уразили ворожу техніку прикордонники бригади "Сталевий кордон".
Згідно із відео, в околицях Вовчанська Харківської області окупанти розмістили свою БМП, попередньо замаскувавши її. Втім старання загарбників приховати свої потужності виявились марними. Українські прикордонники вразили техніку прицільним вогнем.
Робота українських захисників у Вовчанську
Вчора ми повідомляли, що українські захисники знищили у вовчанську ворожий танк Т-72 та показали результати роботи на відео.
Також українські воїни напередодні показали "зачистку" Вовчанська від ворожих солдатів.
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