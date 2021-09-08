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Неудачу сборной в Казахстане вместе с командой должно разделять и руководство УАФ, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Стартовую неудачу сборной Украины по футболу в Казахстане вместе с командой должно разделять и руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом заявил футбольный обозреватель Роман Синчук.

"Понятно, что Петракова (Александр Петраков, главный тренер сборной Украины по футболу, - ред.) подставили, определив в сборную за полторы недели до сбора. УАФ провела ужасную работу с назначением нового тренера", - считает обозреватель.

По его мнению, выдержав длинную паузу с назначением нового главного тренера, глава УАФ Андрей Павелко практически не оставил ему времени для подготовки к дебютному матчу.

Напомним, Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины 18 августа.

Новый тренерский штаб во главе с Александром Петраковым дебютировал против Казахстана. Украинская команда не сумела добыть победу против Казахстана (2:2).

Ранее бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко раскрыл причины своего ухода с поста после завершения Евро-2020. По его словам, он и его тренерская команда хотели продлить контракт.

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КазахстанФутбол