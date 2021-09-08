Невдачу збірної в Казахстані разом з командою має розділяти і керівництво УАФ, - експерт

Стартову невдачу збірної України з футболу в Казахстані разом з командою має розділяти й керівництво Української Асоціації футболу (УАФ).
Про це заявив футбольний оглядач Роман Сінчук.
"Зрозуміло, що Петракова (Олександр Петраков, головний тренер збірної України з футболу, - ред.) підставили, визначивши в збірну за півтора тижні до збору. УАФ провела жахливу роботу з призначенням нового тренера", - вважає оглядач.
На його думку, витримавши довгу паузу з призначенням нового головного тренера, глава УАФ Андрій Павелко практично не залишив йому часу для підготовки до дебютного матчу.
Нагадаємо, Олександр Петраков став виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України 18 серпня.
Новий тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим дебютував проти Казахстану. Українська команда не зуміла здобути перемогу проти Казахстану (2:2).
Раніше колишній наставник збірної України Андрій Шевченко розкрив причини свого відходу з поста після завершення Євро-2020. За його словами, він і його тренерська команда хотіли продовжити контракт.