За нецензурну лексику в громадських місцях можуть виписати штраф: скільки доведеться заплатити

За нецензурну лексику в громадських місцях в Україні можуть притягти до адміністративної відповідальності.
Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.
Експерт уточнив, що покарання за нецензурну лексику в громадських місцях регламентує стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Йдеться про дрібне хуліганство - нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, які порушують громадський порядок і спокій громадян.
За такі дії передбачена адміністративна відповідальність:
"Випадки притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення дрібного хуліганства (зокрема, за нецензурну лайку в громадських місцях) зустрічаються доволі часто", - визнав юрист.
Ухиленням особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, згідно зі статтею 183-2 КУпАП, вважається:
Такі дії тягнуть за собою адміністративний арешт строком до 10 діб.
Водночас поважними причинами неприбуття на суспільно корисні роботи є хвороба особи та інші документально підтверджені обставини, які фактично позбавляють порушника можливості прибути для відпрацювання правопорушення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що загрожує чоловіку, який обматюкав у ветклініці лікаря-ветерана на протезах.
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