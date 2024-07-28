За нецензурную лексику в общественных местах могут выписать штраф: сколько придется заплатить

Какое наказание грозит тем, кто бранится на публике

Эксперт уточнил, что наказание за нецензурную лексику в общественных местах регламентирует статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Речь идет о мелком хулиганстве - нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам и других подобных действиях, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан.

За такие действия предусмотрена административная ответственность:

или в виде штрафа от 3 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 51 до 119 грн

или общественные работы на срок от 40 до 60 часов

или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев (с вычетом 20% заработка)

или административный арест сроком до 15 суток

"Случаи привлечения к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства (в частности, за нецензурную брань в общественных местах) встречаются довольно часто", - признал юрист.

Могут ли наказать за уклонение от общественно полезных работ

Уклонением лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ, согласно статье 183-2 КУоАП, считается:

неприбытие нарушителя к месту выполнения общественно полезных работ (на предприятие, в учреждение, в организацию) в течение двух дней с даты, определенной в направлении уполномоченным должностным лицом органа центрального органа исполнительной власти (реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний) - без уважительных причин

невыход на общественно полезные работы или отказ от выполнения работы (вид которой определен предприятием, учреждением, организацией) более двух раз в течение месяца - без уважительных причин

появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения

Такие действия влекут административный арест сроком до 10 суток.

В то же время уважительными причинами неприбытия на общественно полезные работы являются болезнь человека и другие документально подтвержденные обстоятельства, фактически лишающие нарушителя возможности прибыть для отработки правонарушения.