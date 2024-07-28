За нецензурную лексику в общественных местах могут выписать штраф: сколько придется заплатить

За нецензурную лексику в общественных местах в Украине могут привлечь к административной ответственности.
Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.
Эксперт уточнил, что наказание за нецензурную лексику в общественных местах регламентирует статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Речь идет о мелком хулиганстве - нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам и других подобных действиях, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан.
За такие действия предусмотрена административная ответственность:
"Случаи привлечения к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства (в частности, за нецензурную брань в общественных местах) встречаются довольно часто", - признал юрист.
Уклонением лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ, согласно статье 183-2 КУоАП, считается:
Такие действия влекут административный арест сроком до 10 суток.
В то же время уважительными причинами неприбытия на общественно полезные работы являются болезнь человека и другие документально подтвержденные обстоятельства, фактически лишающие нарушителя возможности прибыть для отработки правонарушения.
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