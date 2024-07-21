Не тільки штраф. Як карають водіїв за розмови телефоном під час їзди

Водіям заборонено розмовляти телефоном без застосування навушників під час кермування транспортним засобом. У разі цього порушення їм загрожує штраф, а у деяких випадках навіть позбавлення водійських прав.

РБК-Україна розпитало юриста Вадима Володарського про те, скільки доведеться заплатити за розмови телефоном під час їзди.

Який штраф доведеться заплатити за розмови телефоном під час їзди

"За користування під час руху авто засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемовини без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), відповідно до ст. 122 Кодексу про адміністративні правопорушення, передбачений штраф у вигляді 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень", - каже юрист.

За таке ж порушення у випадку створення аварійної ситуації, тобто, якщо дії порушника примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, - може бути застосовано покарання:

штраф у розмірі 85 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто 1 445 грн

позбавлення права керування транспортними засобами від пів року до року

"Щоправда, важко уявити, як може створити аварійну ситуацію "чисте" таке порушення, без додавання інших - порушення пріоритету, рядності тощо", - зауважує Володарський.

При цьому у випадку створення аварійної ситуації, складений поліцейськими протокол розглядається судом.

"Якщо ж "просто" постанову про штраф винесли поліцейські, вона може бути оскаржена у судовому порядку. І от тоді буде важливо, які докази вчинення правопорушення може надати поліцейський", - каже юрист.

Доказами провини водія у цьому випадку може бути фото чи відеофіксація розмови телефоном без застосування навушників під час кермування авто.