Нетипово теплий кінець осені: якою буде погода в Україні 26 листопада
В Україні у середу, 26 листопада, очікується нетипово тепла погода для кінця осені.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
За прогнозом Діденко, температура повітря протягом дня становитиме від +8°C до +12°C, а на півдні буде ще тепліше - до +17°C. Свіжіше буде лише на заході країни, де очікується від +4°C до +9°C.
Головна особливість завтрашньої погоди - сильний вітер південного походження. Саме він забезпечуватиме тепле повітря на більшості території. Дощі ймовірні тільки на крайньому заході України, адже країна перебуватиме у теплому секторі циклону Wolfgang, чиї атмосферні фронти лише частково зачеплять регіон.
У Києві 26 листопада буде без істотних опадів, вітряно і доволі тепло - вдень температура підніметься до від +9°C до +10°C.
За словами Діденко, похолодання прийде з 30 листопада. Сильні опади найближчим часом малоймовірні.
Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями, а на заході можливі дощі, мокрий сніг та ожеледиця. На південному сході очікується туман, у Карпатах та місцями в центрі й на півдні - поривчастий вітер.
РБК-Україна також розповідало, що синоптики Укргідрометцентру опублікували кліматичну характеристику грудня та попередній прогноз на початок зими. Метеозима зазвичай стартує у першій декаді місяця, а середня температура грудня коливається від 1 до 5° морозу, на півдні та Закарпатті - до +2°, у Криму - до +6°. Цього року прогнозують тепліший за норму грудень із середньою температурою від –3° до +5° та опадами в межах норми.