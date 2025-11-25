Нетипово теплий кінець осені: якою буде погода в Україні 26 листопада

В Україні у середу, 26 листопада, очікується нетипово тепла погода для кінця осені.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом Діденко, температура повітря протягом дня становитиме від +8°C до +12°C, а на півдні буде ще тепліше - до +17°C. Свіжіше буде лише на заході країни, де очікується від +4°C до +9°C.

Головна особливість завтрашньої погоди - сильний вітер південного походження. Саме він забезпечуватиме тепле повітря на більшості території. Дощі ймовірні тільки на крайньому заході України, адже країна перебуватиме у теплому секторі циклону Wolfgang, чиї атмосферні фронти лише частково зачеплять регіон.

У Києві 26 листопада буде без істотних опадів, вітряно і доволі тепло - вдень температура підніметься до від +9°C до +10°C.

За словами Діденко, похолодання прийде з 30 листопада. Сильні опади найближчим часом малоймовірні.