Нетипично теплый конец осени: какой будет погода в Украине 26 ноября

Вторник 25 ноября 2025 13:31
UA EN RU
Нетипично теплый конец осени: какой будет погода в Украине 26 ноября Фото: 26 ноября в Украине ожидается теплая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в среду, 26 ноября, ожидается нетипично теплая погода для конца осени.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По прогнозу Диденко, температура воздуха в течение дня составит от +8°C до +12°C, а на юге будет еще теплее - до +17°C. Свежее будет только на западе страны, где ожидается от +4°C до +9°C.

Главная особенность завтрашней погоды - сильный ветер южного происхождения. Именно он будет обеспечивать теплый воздух на большинстве территории. Дожди вероятны только на крайнем западе Украины, ведь страна будет находиться в теплом секторе циклона Wolfgang, чьи атмосферные фронты лишь частично затронут регион.

В Киеве 26 ноября будет без существенных осадков, ветрено и довольно тепло - днем температура поднимется до от +9°C до +10°C.

По словам Диденко, похолодание придет с 30 ноября. Сильные осадки в ближайшее время маловероятны.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями, а на западе возможны дожди, мокрый снег и гололедица. На юго-востоке ожидается туман, в Карпатах и местами в центре и на юге - порывистый ветер.

РБК-Украина также рассказывало, что синоптики Укргидрометцентра опубликовали климатическую характеристику декабря и предварительный прогноз на начало зимы. Метеозима обычно стартует в первой декаде месяца, а средняя температура декабря колеблется от 1 до 5° мороза, на юге и Закарпатье - до +2°, в Крыму - до +6°. В этом году прогнозируют теплее нормы декабрь со средней температурой от -3° до +5° и осадками в пределах нормы.

