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Дощі з грозами та град. Синоптики дали прогноз на завтра

Понеділок 03 червня 2024 13:50
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Дощі з грозами та град. Синоптики дали прогноз на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 4 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому вдень прогнозуються град та штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями.

Вночі в більшості західних областей, у Вінницькій, Одеській та Миколаївській, а вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються короткочасні дощі, грози.

Крім того, вдень в окремих районах прогнозується град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12 +17, а вдень у західних та північних областях +22 +27 градусів.При цьому на решті території очікується +28 +33 градуси. На високогір'ї Карпат вночі буде +8 +13 градусів, а вдень +14 +19.

Дощі з грозами та град. Синоптики дали прогноз на завтра

Погода в столичному регіоні

За даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Вночі в Києві та області буде без опадів, проте вдень очікується короткочасний дощ та гроза. В окремих районах попереджають про град та шквал 15-20 м/с.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12 +17 градусів, а вдень +22 +27. У Києві вночі буде +15 +17, а вдень +25 +27 градусів.

Погода в Україні

Погода в Україні цього тижня прогріється до стабільних +30 градусів та вище. Проте очікуються дощі та грози.

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