Нетипичная для лета погода. Синоптики дали прогноз на завтра
Во вторник, 4 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом днем прогнозируются град и штормовой ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.
Ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской, а днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Кроме того, днем в отдельных районах прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +12 +17, а днем в западных и северных областях +22 +27 градусов, при этом на остальной территории ожидается +28 +33 градуса. На высокогорье Карпат ночью будет +8 +13 градусов, а днем +14 +19.
Погода в столичном регионе
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью в Киеве и области будет без осадков, однако днем ожидается кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах предупреждают о граде и шквале 15-20 м/с.
Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью составит +12 +17 градусов, а днем +22 +27. В Киеве ночью будет +15 +17, а днем +25 +27 градусов.
Погода в Украине
Погода в Украине на этой неделе прогреется до стабильных +30 градусов и выше. Однако ожидаются дожди и грозы.
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