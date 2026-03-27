Netflix підвищив ціни: скільки тепер доведеться викласти за підписку

З учорашнього дня діють такі ціни:

підписка із рекламою - 8,99 долара на місяць (замість 7,99 долара);

стандартний тариф - 19,99 долара на місяць (раніше 17,99 долара).

Premium - 26,99 долара на місяць (раніше 24,99 долара).

"Наш підхід залишається незмінним: ми продовжуємо пропонувати широкий вибір цін і тарифних планів, щоб задовольнити різноманітні потреби, і в міру того, як ми надаємо нашим підписникам більше переваг, ми оновлюємо наші ціни, щоб мати можливість інвестувати в якісні розваги та покращувати їхній досвід", заявили в Netflix.

Підвищення цін торкнеться як існуючих, так і нових підписників. Останні побачили нові ціни з учорашнього дня.

Для існуючих підписників підвищення цін відбуватиметься протягом наступних кількох тижнів. Вони отримають повідомлені електронною поштою за місяць до набрання чинності новими цінами, при цьому терміни залежатимуть від розрахункового періоду кожної окремої особи.