RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Netflix повысил цены: сколько теперь придется выложить за подписку

20:35 27.03.2026 Пт
2 мин
Подорожание коснется как новых, так и действующих подписчиков
aimg Валерий Ульяненко
Фото: подписка Netflix стала дороже (Getty Images)

Крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix повысил цены на все виды подписок с 26 марта.

Со вчерашнего дня действуют следующие цены:

  • подписка с рекламой - 8,99 доллара в месяц (вместо 7,99 доллара);
  • стандартный тариф - 19,99 доллара в месяц (ранее 17,99 доллара).
  • Premium - 26,99 доллара в месяц (ранее 24,99 доллара).

"Наш подход остается неизменным: мы продолжаем предлагать широкий выбор цен и тарифных планов, чтобы удовлетворить разнообразные потребности, и по мере того, как мы предоставляем нашим подписчикам больше преимуществ, мы обновляем наши цены, чтобы иметь возможность инвестировать в качественные развлечения и улучшать их опыт", заявили в Netflix.

Повышение цен коснется как существующих, так и новых подписчиков. Последние увидели новые цены со вчерашнего дня.

Для существующих подписчиков повышение цен будет происходить в течение следующих нескольких недель. Они получат уведомления по электронной почте за месяц до вступления в силу новых цен, при этом сроки будут зависеть от расчетного периода каждого отдельного лица.

Напомним, украинская модель и финалистка международных конкурсов красоты Екатерина Билык отклонила предложение сняться в масштабном проекте Netflix. Причиной стало "стереотипное и однобокое" освещение образа женщин из Восточной Европы.

РБК-Украина также писало, что через несколько дней после победы в борьбе за Warner Bros. Discovery глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон объявил о судьбе HBO Max. По его словам, два медиагиганта объединят в один стриминговый сервис.

Слияние двух платформ даст компании более 200 миллионов подписчиков, что позволит конкурировать с другими лидерами рынка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
