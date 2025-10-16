ua en ru
Ізраїль ліквідував начальника генштабу хуситів

Ізраїль, Четвер 16 жовтня 2025 17:26
UA EN RU
Ізраїль ліквідував начальника генштабу хуситів Ілюстративне фото: Ізраїль під час удару по Ємену ліквідував начальника генштабу хуситів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські військові під час удару по Ємену в серпні ліквідували начальника генштабу хуситів Мухаммада аль-Гамарі.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Аль-Гамарі, найімовірніше, був смертельно поранений під час атаки ЦАХАЛ. До цього він отримував поранення внаслідок ізраїльського удару в червні.

"Він приєднався до своїх друзів, знищених членів "осі зла", у глибинах пекла", - зазначив Кац.

Міністр додав, що сьогодні він також відвідав так званий "центр командування щодо хуситів" Управління військової розвідки Ізраїлю разом із начальником цього управління, генерал-майором Шломі Біндером. Там він подякував солдатам і командирам "за чудову роботу, яку вони вже виконали і яку їм ще належить зробити проти хуситів у майбутньому".

Мухаммад аль-Гамарі

Мухаммад Абд аль-Карім аль-Гамарі був начальником Генерального штабу збройних сил руху хуситів. З 2016 року він очолював військове керівництво угруповання і вважався ключовим стратегом, відповідальним за планування і проведення операцій хуситів як усередині Ємену, так і за його межами.

Як очільник Генштабу, аль-Гаамарі також потрапив під санкції ООН і США за роль у здійсненні нападів, руйнуванні цивільної інфраструктури та керівництві наступальними операціями проти урядових сил і сусідніх держав.

Його ім'я часто згадують як фігуру, пов'язану з нападами на Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, а також за керівництво наступом у провінції Маріб, що поглибило гуманітарну кризу.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що під час удару Ізраїлю по Ємену 28 серпня було вбито хусистського прем'єр-міністра Ахмеда аль-Рахаві.

