Нетаньяху заявив, що ХАМАС поки не пропонував угоду щодо звільнення заручників

ХАМАС досі не пропонував Ізраїлю угоду про звільнення понад 200 заручників, утримуваних бойовиками з першого дня війни.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. Згідно з останніми даними, сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу і посилюють тиск на місто.
При цьому, світові лідери наполягають на введенні "гуманітарних пауз" в Газі, однак Нетаньяху заявив, що допоки ХАМАС не звільнить заручників, припинень вогню не буде.
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