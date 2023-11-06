Сухопутні війська Ізраїлю "підсилюють тиск" на місто Газа, - ЦАХАЛ

В останні кілька годин сухопутні війська Ізраїлю діють у глибині міста Газа.

Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, ЦАХАЛ "посилює тиск на місто Газа", де, як вважається, розташований головний опорний пункт ХАМАС.

Він також додав, що під час нічних авіаударів і операцій ЦАХАЛ знищив кілька польових командирів ХАМАС, що "істотно обмежує можливості ХАМАС щодо проведення контратак".

Щодо тунельної мережі ХАМАСу, то, за словами Хагарі, інженерно-саперні підрозділи знищують усі тунелі, які їм трапляються, використовуючи "різні та різноманітні пристрої".

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

Вчора також стало відомо, що сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу та вийшли до моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.