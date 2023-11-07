ua en ru
Вт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль знову відмовляється від "припинення вогню", доки ХАМАС не звільнить заручників

Ізраїль, Вівторок 07 листопада 2023 04:11
UA EN RU
Ізраїль знову відмовляється від "припинення вогню", доки ХАМАС не звільнить заручників Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову відкинув ідею припинення вогню в Газі, поки ХАМАС не звільнить заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABS News.

Відповідаючи на запитання журналіста чи будуть гуманітарні паузи у війні Ізраїля з ХАМАС, Нетаньяху заявив, що загального припинення вогню в Газі без звільнення заручників не буде.

"Щодо тактичних невеликих пауз, година тут, година там... у нас вони були раніше, я припускаю, що вони будуть, щоб заїхали гуманітарні вантажі. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню", - заявив очільник ізраїльського уряду.

Він додав, що припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїля звільнити заручників, тому що єдине, що діє на злочинців ХАМАС - це військовий тиск.

Варто зазначити, що за даними Єрусалима ХАМАС утримує в заручниках 241 особу.

Що передувало

6 листопада Президент США Джо Байден обговорив із Нетаньяху можливість "гуманітарних пауз" у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. У Білому домі вважають, що такі паузи допоможуть мирним жителям дістатися до безпечніших місць у Газі, забезпечать доставку гуманітарної допомоги громадянам, які її потребують, а також дадуть змогу звільнити заручників..

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виступають за формування гуманітарних пауз, але не підтримують повне припинення вогню, адже це дозволить бойовикам ХАМАС залишитися на місці та перегрупуватися.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. Згідно з останніми даними сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу і посилюють тиск на місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху ХАМАС Ізраїль
NEWS
Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова
Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова
DAILY
Війна за світло. Як та коли Росія може почати атаки на українську енергетику
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна за світло. Як та коли Росія може почати атаки на українську енергетику