Ізраїль знову відмовляється від "припинення вогню", доки ХАМАС не звільнить заручників

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову відкинув ідею припинення вогню в Газі, поки ХАМАС не звільнить заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABS News .

Відповідаючи на запитання журналіста чи будуть гуманітарні паузи у війні Ізраїля з ХАМАС, Нетаньяху заявив, що загального припинення вогню в Газі без звільнення заручників не буде.

"Щодо тактичних невеликих пауз, година тут, година там... у нас вони були раніше, я припускаю, що вони будуть, щоб заїхали гуманітарні вантажі. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню", - заявив очільник ізраїльського уряду.

Він додав, що припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїля звільнити заручників, тому що єдине, що діє на злочинців ХАМАС - це військовий тиск.

Варто зазначити, що за даними Єрусалима ХАМАС утримує в заручниках 241 особу.

Що передувало

6 листопада Президент США Джо Байден обговорив із Нетаньяху можливість "гуманітарних пауз" у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. У Білому домі вважають, що такі паузи допоможуть мирним жителям дістатися до безпечніших місць у Газі, забезпечать доставку гуманітарної допомоги громадянам, які її потребують, а також дадуть змогу звільнити заручників..

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виступають за формування гуманітарних пауз, але не підтримують повне припинення вогню, адже це дозволить бойовикам ХАМАС залишитися на місці та перегрупуватися.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. Згідно з останніми даними сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу і посилюють тиск на місто.