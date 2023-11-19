Нетаньяху заявил, что ХАМАС пока не предлагал соглашение об освобождении заложников

Операция Израиля в секторе Газа

Напомним, в начале октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. Они угоняли и убивали мирных жителей.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. Согласно последним данным, сухопутные войска Израиля окружили Газу и усиливают давление на город.

При этом мировые лидеры настаивают на введении "гуманитарных пауз" в Газе, однако Нетаньяху заявил, что пока ХАМАС не освободит заложников, прекращений огня не будет.

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