Парламент Израиля принял законопроект о самороспуске

Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

Самороспуск поддержали 102 депутата

Парламент Израиля в трех чтениях принял законопроект о самороспуске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Как сообщается, в финальном чтении самороспуск поддержали 102 депутата из 120, двое высказались против.

Кроме того, была утверждена дата досрочных выборов — они состоятся 9 апреля 2019 года. По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен новый премьер-министр.

Так, со 2 января Кнессет уйдет на так называемые предвыборные каникулы. Правительство Биньямина Нетаньяху продолжит работу до формирования нового кабинета.

Напомним, ранее сообщалось, что министерский комитет по законодательству Израиля во вторник, 25 декабря 2018, одобрил законопроект о роспуске парламента.

Законопроект был принят после того, как лидеры коалиции объявили о проведении досрочных выборов в апреле 2019 года, которые изначально планировались на ноябрь.

Как писало РБК-Украина, коалиция объявила дату выборов в парламент Израиля. Внеочередные выборы в парламент Израиля пройдут 9 апреля 2019 года.