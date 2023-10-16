Нетаньяху запросив Байдена до Ізраїлю, - ЗМІ

За даними джерел, офіс Нетаньяху та Білий дім вивчають деталі можливої поїздки та предметно розглядають запрошення.

Якщо Байден приїде до Ізраїлю, він стане першим главою держави, який відвідав країну після нападу ХАМАС 7 жовтня.

Незабаром у Білому домі прокоментували спілкування про можливий візит. Представник Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон зазначила: "У нас немає планів про нову поїздку, про яку можна було б оголосити".

Допомога США Ізраїлю

Раніше президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

У прес-службі Білого дому за результатами переговорів Байдена та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю зараз надсилається до Ізраїлю, а найближчими днями буде надано додаткову допомогу.

Станом на 13 жовтня відомо про прибуття до країни другого літака зі зброєю США. Також повідомлялося про можливі плани Америки розгорнути у країні підрозділ морпіхів.