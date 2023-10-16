Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль, - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена посетить Израиль на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
По данным источников, офис Нетаньяху и Белый дом изучают детали возможной поездки и предметно рассматривают приглашение.
Если Байден приедет в Израиль, то он станет первым главой государства, посетившим страну после нападения ХАМАС 7 октября.
Вскоре в Белом доме прокомментировали общение о возможном визите. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адриенн Уотсон отметила: "У нас нет планов о новой поездке, о которой можно было бы объявить".
Помощь США Израилю
Ранее президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.
В пресс-службе Белого дома по результатам переговоров Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля сейчас направляется в Израиль, а в ближайшие дни будет предоставлена дополнительная помощь.
По состоянию на 13 октября известно о прибытии в страну второго самолета с оружием США. Также сообщалось о возможных планах Америки развернуть в стране подразделение морпехов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.