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Нетаньяху запропонував США зробити аналог НАТО на Близькому Сході

Фото: прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр Ізраїля Бенджамін Нетаньяху запропонував США зробити безпековий альянс на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави ізраїльського уряду у Конгресі США.

"Після 2 світової війни, США викували безпековий альянс у Європі, щоб протистояти зростаючій радянській загрозі (йдеться про НАТО - ред.). Подібним чином Америка та Ізраїль можуть викувати такий безпековий альянс на Близькому Сході, щоб протистояти зростаючій іранській загрозі. Усі країни, у яких з Ізраїлем мир, усі країни, у яких такий мир буде, мають бути запрошені в такий альянс", - пояснив прем'єр.

Нетаньягу також запропонував назву такого альянсу - Альянс Авраама (посилання до "Угод Авраама", які Ізраїль у 2020-21 підписав із низкою арабських країн і які передбачали нормалізацію їхніх відносин).

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 24 липня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує провести зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Зауважимо, що першочергово Нетаньяху полетів до США, щоб провести зустріч із президентом Джо Байденом та виступити перед Конгресом.

Однак очікується, що Нетаньяху також проведе переговори з віце-президентом США Камалою Гарріс, яка, ймовірно, стане кандидатом у президенти США від демократів.

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