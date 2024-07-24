Нетаньяху запропонував США зробити аналог НАТО на Близькому Сході

"Після 2 світової війни, США викували безпековий альянс у Європі, щоб протистояти зростаючій радянській загрозі (йдеться про НАТО - ред.). Подібним чином Америка та Ізраїль можуть викувати такий безпековий альянс на Близькому Сході, щоб протистояти зростаючій іранській загрозі. Усі країни, у яких з Ізраїлем мир, усі країни, у яких такий мир буде, мають бути запрошені в такий альянс", - пояснив прем'єр.

Нетаньягу також запропонував назву такого альянсу - Альянс Авраама (посилання до "Угод Авраама", які Ізраїль у 2020-21 підписав із низкою арабських країн і які передбачали нормалізацію їхніх відносин).