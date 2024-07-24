Нетаньяху запропонував США зробити аналог НАТО на Близькому Сході

Прем'єр Ізраїля Бенджамін Нетаньяху запропонував США зробити безпековий альянс на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави ізраїльського уряду у Конгресі США.
"Після 2 світової війни, США викували безпековий альянс у Європі, щоб протистояти зростаючій радянській загрозі (йдеться про НАТО - ред.). Подібним чином Америка та Ізраїль можуть викувати такий безпековий альянс на Близькому Сході, щоб протистояти зростаючій іранській загрозі. Усі країни, у яких з Ізраїлем мир, усі країни, у яких такий мир буде, мають бути запрошені в такий альянс", - пояснив прем'єр.
Нетаньягу також запропонував назву такого альянсу - Альянс Авраама (посилання до "Угод Авраама", які Ізраїль у 2020-21 підписав із низкою арабських країн і які передбачали нормалізацію їхніх відносин).
Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 24 липня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує провести зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
Зауважимо, що першочергово Нетаньяху полетів до США, щоб провести зустріч із президентом Джо Байденом та виступити перед Конгресом.
Однак очікується, що Нетаньяху також проведе переговори з віце-президентом США Камалою Гарріс, яка, ймовірно, стане кандидатом у президенти США від демократів.
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