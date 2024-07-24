RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нетаньяху предложил США сделать аналог НАТО на Ближнем Востоке

Фото: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер Израиля Бенджамин Нетаньяху предложил США сделать альянс по безопасности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы израильского правительства в Конгрессе США.

"После 2 мировой войны, США выковали альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе (речь идёт о НАТО - ред.). Подобным образом Америка и Израиль могут выковать такой альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей иранской угрозе. Все страны, у которых с Израилем мир, все страны, у которых такой мир будет, должны быть приглашены в такой альянс", - пояснил премьер.

Нетаньяху также предложил название такого альянса - Альянс Авраама (ссылка на "Соглашения Авраама", которые Израиль в 2020-21 подписал с рядом арабских стран и которые предусматривали нормализацию их отношений).

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 24 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Заметим, что в первую очередь Нетаньяху улетел в США, чтобы провести встречу с президентом Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.

Однако, ожидается, что Нетаньяху также проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис, которая, вероятно, станет кандидатом в президенты США от демократов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиИзраиль