Нетаньяху предложил США сделать аналог НАТО на Ближнем Востоке

Премьер Израиля Бенджамин Нетаньяху предложил США сделать альянс по безопасности на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы израильского правительства в Конгрессе США.
"После 2 мировой войны, США выковали альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе (речь идёт о НАТО - ред.). Подобным образом Америка и Израиль могут выковать такой альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей иранской угрозе. Все страны, у которых с Израилем мир, все страны, у которых такой мир будет, должны быть приглашены в такой альянс", - пояснил премьер.
Нетаньяху также предложил название такого альянса - Альянс Авраама (ссылка на "Соглашения Авраама", которые Израиль в 2020-21 подписал с рядом арабских стран и которые предусматривали нормализацию их отношений).
Напомним, мы сообщали, что сегодня, 24 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
Заметим, что в первую очередь Нетаньяху улетел в США, чтобы провести встречу с президентом Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.
Однако, ожидается, что Нетаньяху также проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис, которая, вероятно, станет кандидатом в президенты США от демократов.
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