Нетаньяху предложил США сделать аналог НАТО на Ближнем Востоке

"После 2 мировой войны, США выковали альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе (речь идёт о НАТО - ред.). Подобным образом Америка и Израиль могут выковать такой альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей иранской угрозе. Все страны, у которых с Израилем мир, все страны, у которых такой мир будет, должны быть приглашены в такой альянс", - пояснил премьер.

Нетаньяху также предложил название такого альянса - Альянс Авраама (ссылка на "Соглашения Авраама", которые Израиль в 2020-21 подписал с рядом арабских стран и которые предусматривали нормализацию их отношений).