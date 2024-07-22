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Нетаньягу вирушає до Вашингтона для виступу в Конгресі та зустрічі з Байденом, - AP

Понеділок 22 липня 2024 07:53
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Нетаньягу вирушає до Вашингтона для виступу в Конгресі та зустрічі з Байденом, - AP Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в понеділок вирушає до Вашингтона, щоб виступити перед Конгресом США і зустрітися з президентом Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Точний час зустрічі з Байденом поки що невідомий, оскільки президент США хворіє на COVID, у зв'язку з чим його графік ще не затверджено. Також Нетаньяху має зустрітися із віце-президентом США Камалою Харріс, яка претендує на президентську номінацію від Демократичної партії.

Чи зустрітися прем'єр із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом – невідомо.

Виступ Нетаньяху у Конгресі запланований на середу. Він виступатиме орієнтуючись на кілька аудиторій:

  • своїх ультранаціоналістичних партнерів із правління, які є ключем до його політичного виживання;
  • адміністрацію Байдена, на дипломатичну та військову підтримку якої Нетаньяху розраховує;
  • та Республіканську партію Дональда Трампа, яка може запропонувати Нетаньяху перезавантаження відносин, якщо його буде переобрано у листопаді.

Видання зазначає, що слова Нетаньяху ризикують викликати гнів будь-якого з цих електоратів, чого ізраїльський лідер не може собі дозволити, якщо він сподівається утримати свою хитку владу.

Нагадаємо, що за словами радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Салівана, Байден і Нетаньягу обговорять мирний план щодо Сектора Газу. Головною темою діалогу стане звільнення заручників та угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что израильский премьер после удара по Йемену выступил с предупреждением к врагам Израиля.

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