Нетаньягу вирушає до Вашингтона для виступу в Конгресі та зустрічі з Байденом, - AP
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в понеділок вирушає до Вашингтона, щоб виступити перед Конгресом США і зустрітися з президентом Джо Байденом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Точний час зустрічі з Байденом поки що невідомий, оскільки президент США хворіє на COVID, у зв'язку з чим його графік ще не затверджено. Також Нетаньяху має зустрітися із віце-президентом США Камалою Харріс, яка претендує на президентську номінацію від Демократичної партії.
Чи зустрітися прем'єр із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом – невідомо.
Виступ Нетаньяху у Конгресі запланований на середу. Він виступатиме орієнтуючись на кілька аудиторій:
- своїх ультранаціоналістичних партнерів із правління, які є ключем до його політичного виживання;
- адміністрацію Байдена, на дипломатичну та військову підтримку якої Нетаньяху розраховує;
- та Республіканську партію Дональда Трампа, яка може запропонувати Нетаньяху перезавантаження відносин, якщо його буде переобрано у листопаді.
Видання зазначає, що слова Нетаньяху ризикують викликати гнів будь-якого з цих електоратів, чого ізраїльський лідер не може собі дозволити, якщо він сподівається утримати свою хитку владу.
Нагадаємо, що за словами радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Салівана, Байден і Нетаньягу обговорять мирний план щодо Сектора Газу. Головною темою діалогу стане звільнення заручників та угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.
Ранее РБК-Украина сообщало, что израильский премьер после удара по Йемену выступил с предупреждением к врагам Израиля.
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