Нетаньягу вирушає до Вашингтона для виступу в Конгресі та зустрічі з Байденом, - AP

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в понеділок вирушає до Вашингтона, щоб виступити перед Конгресом США і зустрітися з президентом Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Точний час зустрічі з Байденом поки що невідомий, оскільки президент США хворіє на COVID, у зв'язку з чим його графік ще не затверджено. Також Нетаньяху має зустрітися із віце-президентом США Камалою Харріс, яка претендує на президентську номінацію від Демократичної партії.

Чи зустрітися прем'єр із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом – невідомо.

Виступ Нетаньяху у Конгресі запланований на середу. Він виступатиме орієнтуючись на кілька аудиторій:

своїх ультранаціоналістичних партнерів із правління, які є ключем до його політичного виживання;

адміністрацію Байдена, на дипломатичну та військову підтримку якої Нетаньяху розраховує;

та Республіканську партію Дональда Трампа, яка може запропонувати Нетаньяху перезавантаження відносин, якщо його буде переобрано у листопаді.

Видання зазначає, що слова Нетаньяху ризикують викликати гнів будь-якого з цих електоратів, чого ізраїльський лідер не може собі дозволити, якщо він сподівається утримати свою хитку владу.