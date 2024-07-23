Нетаньяху зустрінеться з Трампом під час візиту до США
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху завтра, 24 липня, проведе зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
За словами Трампа, зустріч з Нетаньяху пройде в резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида).
"Під час мого першого (президентського - ред.) терміну у нас був мир і стабільність у регіоні, ми навіть підписали Авраамські угоди (договори про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими країнами - ред.). І у нас знову буде мир", - додав він.
Точний час зустрічі експрезидент США не розкрив, але, як пише Times of Israel, вона, ймовірно, пройде після виступу ізраїльського прем'єра в Конгресі США, який розпочнеться о 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським).
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 22 липня, стало відомо, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху полетів до США, щоб провести зустріч із президентом Джо Байденом та виступити перед Конгресом.
Також очікується, що Нетаньяху проведе переговори з віце-президентом США Камалою Гарріс, яка, ймовірно, стане кандидатом у президенти США від демократів.
Як написало CNN, Гарріс відмовилася від головування на зверненні Нетаньяху до Конгресу. Причина такого рішення невідома.
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