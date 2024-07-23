Нетаньяху зустрінеться з Трампом під час візиту до США

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

За словами Трампа, зустріч з Нетаньяху пройде в резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида).

"Під час мого першого (президентського - ред.) терміну у нас був мир і стабільність у регіоні, ми навіть підписали Авраамські угоди (договори про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими країнами - ред.). І у нас знову буде мир", - додав він.

Точний час зустрічі експрезидент США не розкрив, але, як пише Times of Israel, вона, ймовірно, пройде після виступу ізраїльського прем'єра в Конгресі США, який розпочнеться о 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським).