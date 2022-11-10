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Нетаньяху забезпечив собі мандат на формування уряду Ізраїлю

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Ізраїль, Четвер 10 листопада 2022 17:52
Нетаньяху забезпечив собі мандат на формування уряду Ізраїлю Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 10 листопада, Біньяміна Нетаньяху підтримали 63 депутати, що забезпечує йому мандат на формування уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльську державну радіостанцію Kan.

Кандидатура лідера партії "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху отримала до вечора четверга підтримку 63 депутатів Кнесета зі 120, що забезпечить йому можливість отримати президентський мандат на формування нового уряду країни.

Зараз президент країни Іцхак Герцог продовжує консультації з представниками партій, які увійшли до нового скликання Кнесета за підсумками дострокових виборів, що відбулися 1 листопада. У четвер увечері глава держави ухвалив делегацію від партії "Єврейська сила", представники якої рекомендували Герцогу на посаду прем'єра кандидатуру Нетаньяху.

Раніше його кандидатуру вже підтримали чотири інші партії, включаючи "Лікуд" самого Нетаньяху та "Релігійний сіонізм", з яким "Єврейська сила" на виборах виступала в одному блоці.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньяху з перемогою його парламентського блоку на виборах до Кнесету.

Раніше ми писали, що блок екс-прем'єра Біньяміна Нетаньяху отримав парламентську більшість у 64 голоси. До 9 листопада остаточні результати та списки партій мають бути передані президентові Ізраїлю.

Також повідомлялося, що явка на дострокові парламентські вибори в Ізраїлі склала 71,3%, загалом проголосували майже 5 млн ізраїльтян. Це найвища явка із 2015 року.

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