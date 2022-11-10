Нетаньяху забезпечив собі мандат на формування уряду Ізраїлю

У четвер, 10 листопада, Біньяміна Нетаньяху підтримали 63 депутати, що забезпечує йому мандат на формування уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльську державну радіостанцію Kan .

Кандидатура лідера партії "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху отримала до вечора четверга підтримку 63 депутатів Кнесета зі 120, що забезпечить йому можливість отримати президентський мандат на формування нового уряду країни.

Зараз президент країни Іцхак Герцог продовжує консультації з представниками партій, які увійшли до нового скликання Кнесета за підсумками дострокових виборів, що відбулися 1 листопада. У четвер увечері глава держави ухвалив делегацію від партії "Єврейська сила", представники якої рекомендували Герцогу на посаду прем'єра кандидатуру Нетаньяху.

Раніше його кандидатуру вже підтримали чотири інші партії, включаючи "Лікуд" самого Нетаньяху та "Релігійний сіонізм", з яким "Єврейська сила" на виборах виступала в одному блоці.