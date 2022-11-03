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Відкриємо нову сторінку у співпраці. Зеленський привітав Нетаньяху з перемогою

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Київ, Четвер 03 листопада 2022 21:59
Відкриємо нову сторінку у співпраці. Зеленський привітав Нетаньяху з перемогою Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньяху з перемогою його парламентського блоку на виборах до Кнесету.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter глави держави.

За словами Зеленського, Україна та Ізраїль мають спільні цінності та виклики, які зараз потребують дієвої співпраці.

"Чекаємо, що з новим урядом Ізраїлю ми відкриємо нову сторінку у співпраці на благо наших дружніх народів!", - йдеться у привітанні.

Раніше ми писали, що блок екс-прем'єра Біньяміна Нетаньяху отримав парламентську більшість у 64 голоси. До 9 листопада остаточні результати та списки партій мають бути передані президентові Ізраїлю.

Також повідомлялося, що явка на дострокові парламентські вибори в Ізраїлі склала 71,3%, загалом проголосували майже 5 млн ізраїльтян. Це найвища явка із 2015 року.

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