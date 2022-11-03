Переміг блок Нетаньяху. ЦВК Ізраїлю завершила підрахунок голосів на виборах у кнесет
Глава ЦВК Ізраїлю Орлі Адас оголосила про завершення підрахунку голосів виборців на виборах до Кнесету. Блок екс-прем'єра Біньяміна Нетаньяху отримав парламентську більшість у 64 голоси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.
За підсумками виборів мандати розподілилися так:
- "Лікуд" – 32 мандати
- "Єш Атід" – 24
- "Ціонут Датіт" – 14
- "Махане Мамлахті" – 12
- ШАС – 11
- "Яадут а-Тора" – 7
- НДІ – 6
- РААМ – 5
- ХАДАШ-ТААЛ – 5
- "Авода" – 4
Партії МЕРЕЦ та "Балад" не подолали електоральний бар'єр, і не потрапляють до Кнесета наступного скликання.
До 9 листопада остаточні результати та списки партій мають бути передані президентові Ізраїлю Іцхаку Герцогу. Він матиме сім днів для консультацій з представниками фракцій, які увійшли до Кнесету, для того, щоб вирішити, на кого буде покладено формування майбутньої коаліції.
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід доручив усім підрозділам канцелярії прем'єр-міністра підготувати впорядковану передачу влади .
Також повідомлялося, що явка на дострокові парламентські вибори в Ізраїлі склала 71,3%, загалом проголосували майже 5 млн ізраїльтян. Це найвища явка із 2015 року.
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