Нетаньяху обеспечил себе мандат на формирование правительства Израиля
В четверг, 10 ноября, Биньямина Нетаньяху поддержали 63 депутата, что обеспечивает ему мандат на формирование правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильскую государственную радиостанцию Kan.
Кандидатура лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху получила к вечеру четверга поддержку 63 депутатов Кнессета из 120, что обеспечит ему возможность получить президентский мандат на формирование нового правительства страны.
Сейчас президент страны Ицхак Герцог продолжает консультации с представителями партий, вошедших в новый созыв Кнессета по итогам состоявшихся 1 ноября досрочных выборов. В четверг вечером глава государства принял делегацию от партии "Еврейская сила", представители которой рекомендовали Герцогу на должность премьера кандидатуру Нетаньяху.
Ранее его кандидатуру уже поддержали четыре других партии, включая "Ликуд" самого Нетаньяху и "Религиозный сионизм", с которым "Еврейская сила" на выборах выступала в одном блоке.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с победой его парламентского блока на выборах в Кнессет.
Ранее мы писали, что блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. До 9 ноября окончательные результаты и списки партий должны быть переданы президенту Израиля.
Также сообщалось, что явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали около 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.
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