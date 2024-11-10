Нетаньяху вже тричі говорив з Трампом після виборів: дуже важливі розмови

"Це були хороші й дуже важливі розмови", - сказав Нетаньяху.

Він пояснив, що він та Трамп однаково бачить загрозу, яка насувається з боку Ірану.

"Ми бачимо однаково іранську загрозу у всіх її складових і небезпеку, яку вона становить. Ми також бачимо великі можливості, що стоять перед Ізраїлем, в області миру і його розширення, а також в інших сферах", - підкреслив прем'єр.