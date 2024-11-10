Нетаньяху вже тричі говорив з Трампом після виборів: дуже важливі розмови

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху за останні кілька днів він тричі розмовляв з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили зміцнення міцного альянсу між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Це були хороші й дуже важливі розмови", - сказав Нетаньяху.
Він пояснив, що він та Трамп однаково бачить загрозу, яка насувається з боку Ірану.
"Ми бачимо однаково іранську загрозу у всіх її складових і небезпеку, яку вона становить. Ми також бачимо великі можливості, що стоять перед Ізраїлем, в області миру і його розширення, а також в інших сферах", - підкреслив прем'єр.
Зауважимо, раніше стало відомо, що Трамп готує стратегію посилення тиску на Іран. Вона включає різке посилення санкцій і обмеження на продаж нафти.
Водночас один ізраїльський журналіст повідомляв, що у Трампа є власний інтерес, щоб Ізраїль завдав нищівного удару по Ірану.
РБК-Україна також повідомляло, що Нетаньяху призначив нового посла Ізраїлю в США після перемоги Трампа на виборах.
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