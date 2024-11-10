RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Нетаньяху уже трижды говорил с Трампом после выборов: очень важные разговоры

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней трижды разговаривал с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили укрепление альянса между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это были хорошие и очень важные разговоры", - сказал Нетаньяху.

Он объяснил, что он и Трамп все равно видят надвигающуюся угрозу со стороны Ирана.

"Мы видим одинаково иранскую угрозу во всех ее составляющих и опасность, которую она представляет. Мы также видим большие возможности, стоящие перед Израилем, в области мира и его расширения, а также в других сферах", - подчеркнул премьер.

Заметим, что ранее стало известно, что Трамп готовит стратегию усиления давления на Иран. Она включает в себя резкое усиление санкций и ограничение на продажу нефти.

В то же время один израильский журналист сообщал, что у Трампа есть собственный интерес, чтобы Израиль нанес сокрушительный удар по Ирану.

РБК-Украина также сообщало, что Нетаньяху назначил нового посла Израиля в США после победы Трампа на выборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп