Нетаньяху уже трижды говорил с Трампом после выборов: очень важные разговоры

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней трижды разговаривал с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили укрепление альянса между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Это были хорошие и очень важные разговоры", - сказал Нетаньяху.
Он объяснил, что он и Трамп все равно видят надвигающуюся угрозу со стороны Ирана.
"Мы видим одинаково иранскую угрозу во всех ее составляющих и опасность, которую она представляет. Мы также видим большие возможности, стоящие перед Израилем, в области мира и его расширения, а также в других сферах", - подчеркнул премьер.
Заметим, что ранее стало известно, что Трамп готовит стратегию усиления давления на Иран. Она включает в себя резкое усиление санкций и ограничение на продажу нефти.
В то же время один израильский журналист сообщал, что у Трампа есть собственный интерес, чтобы Израиль нанес сокрушительный удар по Ирану.
РБК-Украина также сообщало, что Нетаньяху назначил нового посла Израиля в США после победы Трампа на выборах.
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