ua en ru
Пт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нетаньяху призначив нового посла Ізраїлю в США після перемоги Трампа на виборах

П'ятниця 08 листопада 2024 15:44
UA EN RU
Нетаньяху призначив нового посла Ізраїлю в США після перемоги Трампа на виборах Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новим послом Ізраїлю у США стане Ієхіель Лейтер. Його призначив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ієхіель Лейтер - дуже талановитий дипломат, красномовний оратор, який глибоко розуміється на американській культурі та політиці", - розповів Нетаньяху.

За його словами, новий посол представлятиме Ізраїль "найкращим чином".

Що відомо про Лейтера

Варто зауважити, що Ієхіель Лейтер є уродженцем США. Він отримав ступінь доктора філософії в Хайфському університеті.

Лейтер був заступником міністра освіти, а також керівником апарату міністра фінансів, коли цю посаду обіймав Нетаньяху.

Також Лейтер був виконувачем обов'язків голови Управління портів.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху назвав перемогу Трампа на президентських виборах у США "історичною".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль
NEWS
Генерал Марченко йде з армії
Генерал Марченко йде з армії
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії