Нетаньяху уже трижды говорил с Трампом после выборов: очень важные разговоры

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней трижды разговаривал с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили укрепление альянса между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Это были хорошие и очень важные разговоры", - сказал Нетаньяху.

Он объяснил, что он и Трамп все равно видят надвигающуюся угрозу со стороны Ирана.

"Мы видим одинаково иранскую угрозу во всех ее составляющих и опасность, которую она представляет. Мы также видим большие возможности, стоящие перед Израилем, в области мира и его расширения, а также в других сферах", - подчеркнул премьер.