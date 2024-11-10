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Нетаньяху уже трижды говорил с Трампом после выборов: очень важные разговоры

Израиль, Воскресенье 10 ноября 2024 16:44
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Нетаньяху уже трижды говорил с Трампом после выборов: очень важные разговоры Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней трижды разговаривал с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили укрепление альянса между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это были хорошие и очень важные разговоры", - сказал Нетаньяху.

Он объяснил, что он и Трамп все равно видят надвигающуюся угрозу со стороны Ирана.

"Мы видим одинаково иранскую угрозу во всех ее составляющих и опасность, которую она представляет. Мы также видим большие возможности, стоящие перед Израилем, в области мира и его расширения, а также в других сферах", - подчеркнул премьер.

Заметим, что ранее стало известно, что Трамп готовит стратегию усиления давления на Иран. Она включает в себя резкое усиление санкций и ограничение на продажу нефти.

В то же время один израильский журналист сообщал, что у Трампа есть собственный интерес, чтобы Израиль нанес сокрушительный удар по Ирану.

РБК-Украина также сообщало, что Нетаньяху назначил нового посла Израиля в США после победы Трампа на выборах.

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Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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