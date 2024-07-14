Нетаньяху не уверен в ликвидации организатора нападения на Израиль, ХАМАС опровергает

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорит, что "не абсолютно уверен" в успешной ликвидации руководителя группировки ХАМАС Мухаммеда Дейфа и его заместителя Рафаа Саламе во время сегодняшнего удара ЦАХАЛа в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Но "так или иначе", заявил он, Израиль устранит все руководство ХАМАСа.

Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире Министерства обороны в Тель-Авиве, Нетаньяху сказал, что он одобрил удар, когда убедился, что в том районе нет заложников, и получил информацию о предполагаемом побочном ущербе и боеприпасах, которые будут использоваться.

"Мухаммад Дейф – главный убийца, начальник штаба ХАМАС, номер два в системе командования. Дейф является архитектором и руководителем резни 7 октября и многих других терактов. С его рук капает кровь многих израильтян", - сказал Нетаньяху.

В то же время, заместитель лидера группировки Халил Аль-Хайя заявил телеканалу Al Jazeera, что Мухаммад Дейф жив.

"Мы говорим Нетаньяху, что Мухаммад Дейф слушает вас прямо сейчас и высмеивает вашу ложь", - сказал Аль-Хайя.