У Нетаньяху відклали засідання щодо угоди через відмову ХАМАС від домовленостей

В офісі прем'єра Біньяміна Нетаньяху стверджують, що ХАМАС відмовився від деяких домовленостей в останню хвилину, чим створив "кризу" для завершення угоди про звільнення заручників.

Ізраїль своєю чергою вирішив відтермінувати засідання уряду, поки посередники не підтвердять остаточну згоду ХАМАС з запропонованими деталями угоди.

"Ізраїльський кабінет міністрів не збиратиметься, доки посередники не повідомлять Ізраїль, що ХАМАС прийняв усі елементи угоди", - йдеться у заяві.

Високопоставлений чиновник ХАМАС Іззат ель-Решик заперечує заяви Ізраїлю. Він заявляє, що ХАМАС "відданий угоді" про припинення вогню, оголошеній посередниками в Катарі вчора ввечері.