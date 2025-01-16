У Нетаньяху відклали засідання щодо угоди через відмову ХАМАС від домовленостей

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю звинуватив ХАМАС у відмові від деяких домовленостей щодо угоди. Засідання уряду Ізраїлю відклали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
В офісі прем'єра Біньяміна Нетаньяху стверджують, що ХАМАС відмовився від деяких домовленостей в останню хвилину, чим створив "кризу" для завершення угоди про звільнення заручників.
Ізраїль своєю чергою вирішив відтермінувати засідання уряду, поки посередники не підтвердять остаточну згоду ХАМАС з запропонованими деталями угоди.
"Ізраїльський кабінет міністрів не збиратиметься, доки посередники не повідомлять Ізраїль, що ХАМАС прийняв усі елементи угоди", - йдеться у заяві.
Високопоставлений чиновник ХАМАС Іззат ель-Решик заперечує заяви Ізраїлю. Він заявляє, що ХАМАС "відданий угоді" про припинення вогню, оголошеній посередниками в Катарі вчора ввечері.
Як повідомлялося, 15 січня Ізраїль та ХАМАС досягли угоди щодо Сектору Газа, яка відкриває шлях до припинення вогню. Посередниками між сторонами були США, Катар і Єгипет.
В рамках угоди угруповування ХАМАС має звільнити частину ізраїльських заручників. Йдеться про 33 особи: дітей, жінок, старих і хворих.
На другому етапі Ізраїль почне переговори щодо звільнення інших полонених. Третя фаза передбачає повернення тіл заручників, а також створення плану будівництва та нової структури управління для Сектору Газа.
Більше про угоду Ізраїлю та ХАМАС - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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