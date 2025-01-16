У Нетаньяху отложили заседание по соглашению из-за отказа ХАМАС от договоренностей

В офисе премьера Биньямина Нетаньяху утверждают, что ХАМАС отказался от некоторых договоренностей в последнюю минуту, чем создал "кризис" для завершения соглашения об освобождении заложников.

Израиль в свою очередь решил отложить заседание правительства, пока посредники не подтвердят окончательное согласие ХАМАС с предложенными деталями соглашения.

"Израильский кабинет министров не будет собираться, пока посредники не сообщат Израилю, что ХАМАС принял все элементы соглашения", - говорится в заявлении.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Иззат эль-Решик отрицает заявления Израиля. Он заявляет, что ХАМАС "привержена соглашению" о прекращении огня, объявленном посредниками в Катаре вчера вечером.