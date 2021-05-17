Нетаньяху об ударах по Сектору Газа: будем продолжать до тех пор, пока это необходимо

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении спецоперации против боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Такое решение израильский премьер принял учитывая сегодняшнюю ситуацию.
По словам Нетаньяху, сегодня вечером состоялось заседание с министром обороны, начальником штаба ЦАХАЛ, главами Агентства безопасности Израиля и Моссада, а также главой Национального Совета Безопасности.
Как отметил премьер Израиля, израильская армия продолжит наносить удары по объектам боевиков в Секторе Газа, в частности по подземным целям, так называемому "метро" ХАМАС.
"Мы будем продолжать действовать до тех пор, пока это будет необходимо, чтобы восстановить тишину и безопасность для всех израильтян", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня израильские самолеты нанесли удары по пяти объектам боевиков ХАМАС в Секторе Газа.
Также армия Израиля ликвидировала сегодня подводный дрон ХАМАС.
Кроме того, израильские военные ликвидировали одного из командиров "Исламского джихада", который действует на территории Сектора Газа.