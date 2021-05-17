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Нетаньяху про удари по Сектору Газа: будемо продовжувати до тих пір, поки це необхідно

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про продовження спецоперації проти бойовиків ХАМАС в Секторі Газа. Таке рішення ізраїльський прем'єр ухвалив з огляду на сьогоднішню ситуацію.

Про це йдеться у його заяві на сторінці у Twitter.

За словами Нетаньяху, сьогодні ввечері відбулося засідання з міністром оборони, начальником штабу ЦАХАЛ, главами Агентства безпеки Ізраїлю та Моссаду, а також очільником Національної Ради Безпеки.

Як зазначив прем'єр Ізраїлю, ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по об'єктах бойовиків в Секторі Газа, зокрема по підземним цілям, так званому "метро" ХАМАС.

"Ми будемо продовжувати діяти до тих пір, поки це буде потрібно, щоб відновити тишу та безпеку для всіх ізраїльтян", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні ізраїльські літаки завдали ударів по п'яти об'єктах бойовиків ХАМАС в Секторі Газа.

Також армія Ізраїлю ліквідувала сьогодні підводний дрон ХАМАС.

Крім того, ізраїльські військові ліквідували одного з командирів "Ісламського джихаду", який діє на території Сектору Газа.

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Новини України ІзраїльСектор ГазаНетаньяхуконфликтХАМАС