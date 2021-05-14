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Нетаньяху: операция в Секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется

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Израиль, Пятница 14 мая 2021 03:34
Нетаньяху: операция в Секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

Воздушные и наземные силы армии обороны Израиля наносят удары по Сектору Газа. Операция будет продолжаться сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Telegram-канале.

Нетаньяху отметил, что Израиль ведёт борьбу на два фронта: в Секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране, а также призвал израильтян "не брать закон в свои руки".

"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал он.

Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками продолжаются четвертные сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Вчера палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.

На этом фоне в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины. Для пресечения беспорядков в населенных пунктах был введен комендантский час.

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