Нетаньяху: операция в Секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется
Воздушные и наземные силы армии обороны Израиля наносят удары по Сектору Газа. Операция будет продолжаться сколько потребуется.
Нетаньяху отметил, что Израиль ведёт борьбу на два фронта: в Секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране, а также призвал израильтян "не брать закон в свои руки".
Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками продолжаются четвертные сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Вчера палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.
На этом фоне в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины. Для пресечения беспорядков в населенных пунктах был введен комендантский час.