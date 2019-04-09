Нетаньяху синхронно с его соперником заявили о победах своих партий на выборах

Фото: Биньямин Нетаньяху (israelipm)

По данным экзитпола местного канала у партии Нетаньяху набирается меньше мест в Кнессете

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его соперник на внеочередных парламентских выборах Бени Ганц синхронно заявили о своих победах. Как информирует РБК-Украина, об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, местный 12 канал провел экзитпол, который показал, что у партия Нетаньяху "Ликуд" будет меньше мест в израильском парламенте (кнессете). В частности, она получает 33 места, а партия Ганца "Кахоль-Лаван" - 37 мест.

"Правый блок во главе с "Ликуд" явно победил. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Я начну формировать правое правительство с нашими партнерами уже сегодня вечером", - заявил Нетаньяху.

Ганц в свою очередь , ссылаясь на три разных экзитпола, заявил о своей победе. Он отметил, что его партия, по данным экзитпола 11 канала, получила 37 мест в парламенте против 36 у партии Нетаньяху, а по данным опросов на выходе из избирательных участков 13 канала, обе партии получили по 36 мест в кнессете. Экзитпол 12 канала, результаты которого также показали победу Ганца, заявили соотношении сил 33 против 37.

Согласно израильскому законодательству, две партии получившие в ходе выборов наибольшее количество голосов, будут вести переговоры с другими партиями, чтобы убедить их поддержать своего кандидата на пост премьер-министра.

Согласно процедуре, после этого президент страны выберет из лидеров партий одного и поручит ему сформировать коалицию. Максимальный термин на это у избранного будет 42 дня. После этого на голосование будет вынесен состав предложенного правительства, на одобрение которого нужен минимум 61 голос. Если победившему кандидату не удастся сформировать коалицию, то это право получит его конкурент. Главой правительства в итоге станет тот, кто сможет сформировать коалицию.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в случае победы на выборах расширить израильский суверенитет на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан.