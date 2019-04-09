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В Израиле начались внеочередные выборы

Новости » Политика    09.04.2019 - 08:24
В Израиле начались внеочередные выборы
Фото: выборы в Израиле (twitter.com/thatpeterfox)

Выборы в Израиле могут сохранить Биньямина Нетаньяху на посту премьера

В Израиле сегодня, 9 апреля, начались внеочередные выборы в Кнессет (парламент). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Сообщается, что сегодня утром открылись 10 тыс. избирательных участков. Ожидается, что участие в голосовании примут до 6,3 млн избирателей.

На места в Кнессете претендуют 39 различных политических партий, в том числе фаворит выборов политический альянс "Сине-белый" (Кахоль-лаван) трех партий "Хосен ле-Исраэль", "Еш Атид" и "Телем", который возглавляют бывший начальник генерального штаба обороны Израиля Бени Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид.

По результатам опросов, партия действующего премьера Биньямина Нетаньяху находится на втором месте. Несмотря на это, у партии "Ликуд" есть шансы сформировать коалицию с правыми партиями, что позволит сохранить пост за Нетаньяху еще на пять лет.

Отметим, нынешние выборы являются внеочередными и проводятся из-за парламентского кризиса, который был спровоцирован законопроектом об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.

Напомним, ранее Нетаньяху пообещал в случае победы на выборах расширить израильский суверенитет на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Ранее он также представил лидерам США и России план разрешения сирийского кризиса.

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